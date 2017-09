By

【KTSF 江良慧報導】

華盛頓州一間高中週三早上發生槍擊案,一名學生死亡,另外3名學生受傷,當局已經把懷疑槍手扣留。

事發在Spokane以南Rockford的Freeman高中,高中二年級學生Michael Harper向美聯社記者表示,疑犯是一名學生,一直都對以往發生的校園槍擊案感到著迷,他更在今年開學時,攜帶一些筆記回校,說自己可能會被殺或者被監禁,當時已有學生通知輔導人員。

據講疑犯週三帶了一個折疊式旅行袋,在聽到槍聲後,走廊上的學生立即爭相走避和尖叫。

Harper說,槍手有很多朋友,也沒有被人欺負,形容他好好人,有趣和有些怪,當局目前還未透露疑犯的動機。

