【KTSF 崔凱橋報導】

高氣壓從太平洋推進灣區,各城市連續數天出現破紀錄的高溫,週四哪一個城市最熱?又有多少個城市的氣溫破紀錄?

根據國家氣象局的圖片顯示,週四灣區最熱的城市是北灣的Santa Rosa市,錄得華氏86度 ,打破了1968的華氏84度。

至於舊金山市中心及舊金山國際機場,週四日間最高氣溫同樣有華氏81度,分別破了1987年的華氏79度,以及1968年所錄得的華氏76度紀錄。

南灣聖荷西市週四亦錄得華氏82度高溫,比1968年華氏81度的紀錄高出一度。

