中國電視電影明星天價片酬 惹官民批評

【i-CABLE】

中國電視電影這一行真是愈來愈難做,除了要付錢買收視,還要應付一些明星的天價片酬,一部劇索價逾億元?明星有足夠號召力,電視劇才會多人看,多人看才有錢賺,唯有稱是一個願打,一個願捱,不過天價片酬這個現象就引來很多批評,連政府都看不過眼。

近年不少香港演員紛紛北上賺人民幣,到底在中國拍電視電影有多好賺,網上流傳一份當紅演員片酬表,中國女演員周迅拍一部清宮電視劇,片酬高達9,500萬元人民幣,男演員就更誇張,排榜首的男演員吳亦凡,一部電視劇叫價1.2億元,央視上年8月曾經播出詳盡專題,探討明星「天價片酬」現象,還點名指新開拍的清宮戲,單是男主角霍建華和女主角周迅就拿走超過1.5億元片酬,數額足夠拍一部高規格電影,而在電影領域,演員片酬同樣是最大的開支。

央視的報道引述了不少業內人士,指現時明星的片酬,隨時佔製作成本一半甚至七成,製作團隊可以投放在其他方面的資金已經所剩無幾,作品的質素亦無保證,令不少國產製作票房「滑鐵盧」,除了官媒狠批相關部門亦計劃出手整治,新聞出版廣電總局局長星期二在全國新聞出版廣播影視工作會議上,指將進一步研究遏制明星「天價片酬」的有效措施,促進影視業健康發展。

相較之下,荷里活的情況又會否不一樣,美國演員工會指,荷里活明星的片酬差異很大,由100萬到3,000萬美元不等,佔製作成本大約一至三成,但當紅的編劇和製作人員報酬同樣可觀。

至於以影視軟實力聞名全球的韓國,業界有一個共識,就是即使男女主角身價高企,都要盡量保證投資者得到更高回報,這樣才會不斷有人願意投資,製作出更高水準的劇集。

而一線編劇的薪酬亦不會少得過一線明星,當中國官媒和主管部門都對拿取「天價片酬」的明星,口誅筆伐的時候,亦有聲音質疑這個是正常市場現象,一個願打,一個願挨,用行政或是立法手段去干預,又是否有效呢?

