中國電視電影明星天價片酬 惹官民批評

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中國電視電影這一行真是愈來愈難做，除了要付錢買收視，還要應付一些明星的天價片酬，一部劇索價逾億元？明星有足夠號召力，電視劇才會多人看，多人看才有錢賺，唯有稱是一個願打，一個願捱，不過天價片酬這個現象就引來很多批評，連政府都看不過眼。

近年不少香港演員紛紛北上賺人民幣，到底在中國拍電視電影有多好賺，網上流傳一份當紅演員片酬表，中國女演員周迅拍一部清宮電視劇，片酬高達9,500萬元人民幣，男演員就更誇張，排榜首的男演員吳亦凡，一部電視劇叫價1.2億元，央視上年8月曾經播出詳盡專題，探討明星「天價片酬」現象，還點名指新開拍的清宮戲，單是男主角霍建華和女主角周迅就拿走超過1.5億元片酬，數額足夠拍一部高規格電影，而在電影領域，演員片酬同樣是最大的開支。

央視的報道引述了不少業內人士，指現時明星的片酬，隨時佔製作成本一半甚至七成，製作團隊可以投放在其他方面的資金已經所剩無幾，作品的質素亦無保證，令不少國產製作票房「滑鐵盧」，除了官媒狠批相關部門亦計劃出手整治，新聞出版廣電總局局長星期二在全國新聞出版廣播影視工作會議上，指將進一步研究遏制明星「天價片酬」的有效措施，促進影視業健康發展。

相較之下，荷里活的情況又會否不一樣，美國演員工會指，荷里活明星的片酬差異很大，由100萬到3,000萬美元不等，佔製作成本大約一至三成，但當紅的編劇和製作人員報酬同樣可觀。

至於以影視軟實力聞名全球的韓國，業界有一個共識，就是即使男女主角身價高企，都要盡量保證投資者得到更高回報，這樣才會不斷有人願意投資，製作出更高水準的劇集。

而一線編劇的薪酬亦不會少得過一線明星，當中國官媒和主管部門都對拿取「天價片酬」的明星，口誅筆伐的時候，亦有聲音質疑這個是正常市場現象，一個願打，一個願挨，用行政或是立法手段去干預，又是否有效呢？

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