舊金山3公立學校食水含鉛超標 與供水裝置受污染有關

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山聯合校區週三表示,市內3間公立學校的水喉及飲水裝置驗出含鉛量超標的情況,可能會令學生置於重金屬污染的危險當中。

這3間公立學校分別是West Portal小學、Malcolm X小學和San Francisco International高中,當局在這3間學校至少一處水喉或飲水設施提取的水樣本中,發現含鉛量超過聯邦標準的十億份之十五的含量,校區已經緊急關閉這些學校的水喉。

當局強調,校園的水源是安全,發生問題為供水水管、水管固定裝置及銜接管道的焊接部分有鉛析出到水中,令食水受到污染。

發言人表示,會再對涉事學校的食水進行檢測,並及時讓公眾了解詳情,目前會為受影響的學校提供樽裝水。

而灣區的校區出現此情況已經不是第一次,最近的一次發生在今年8月,在東灣奧克蘭市(屋崙)的McClymonds高中亦都發生過食水鉛超標的問題。

鉛是一種有毒的重金屬,世界衛生組織(WTO)表示,鉛中毒會危害大腦及神經系統,導致兒童智商下降、注意力不集中等,嚴重者也可能造成貧血、高血壓、腎功能受損及傷害免疫與生殖系統。

