【KTSF 吳倩妤報導】

歐洲法院裁定,僱主可以禁止穆斯林員工在工作期間配戴頭巾。

歐洲法院指,企業希望保持中立形象是合法的,僱主設立內部守則,禁止員工穿戴頭巾等明顯帶有宗教、政治象徵的衣物,並不構成歧視,但必須一視同仁,不能只針對穆斯林員工,若公司沒政策禁止,顧客也不能要求員工取下頭巾。

早前有法國和比利時的女性員工因戴頭巾而被解僱,當地法院分別要求歐洲法院說明,國際特赦組織批評裁決令人失望,開了產生偏見的先例。

