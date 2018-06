聯邦高院裁定州府可強制要求網購消費者繳銷售稅

By

聯邦最高法院週四裁定,各州政府有權強制要求在網上購物的民眾繳付銷售稅。

高院週四以5票對4票裁定州政府勝訴,州政府指稱,高院20年前作出的一項裁決,導致州政府在網上銷售損失數以十億計的銷售稅收。

高院在20年前裁定,商戶向消費者寄出貨品時,如果商戶在寄送的州沒有開設實體店,包括倉庫或辦事處等,商戶將無須向消費者徵收該州的銷售稅。

根據法例,如果消費者購物時沒有繳交銷售稅,他們應自行向州政府繳納,但大多數消費者都沒有這樣做。

大法官Anthony Kennedy在判詞中指出,這項裁決是有缺失,實體店的規定,已不符合現今的商業環境,導致州政府捐失大量稅收。

這項裁決除了是州政府的勝利外,大型零售商也是贏家之一,蘋果、Macy’s、Target和Walmart等大型零售商,通常在各州都有實體店,因此他們的消費者通常都要繳付銷售稅。

網購巨頭Amazon則因為在全美多地設有倉庫,因此也要向消費者徵收銷售稅,但透過Amazon銷售貨品的第三方賣家則無須向消費者徵稅。

但一些只有在一個州設有實體店的商戶,在向外州消費者寄出貨品時,則無須向這些消費者徵稅,透過eBay和Etsy銷售貨品的小商戶,也無須向消費者徵稅。

