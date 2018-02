聯邦最高法院裁定移民被扣查並無保釋聆訊權利

By

聯邦最高法院裁定,部分面對遣返的合法移民或者政治庇護申請人,就算是被囚禁多個月,甚至是囚禁多年後,也並不會自動享有保釋聆訊的權利,換言之,這些合法移民可以被當局無限期拘留。

訴訟由一群合法居民提出,他們當中有些是來尋求庇護,在過境後向當局自首,也有一些持有綠卡的合法居民,因為曾經犯罪而面臨遣返。

移民權益組織一直認為,被移民執法部門扣留而面對遣返的合法移民,等候案件聆訊期間有權保釋外出,所以今次的裁決對反對當局無限期羈押的移民是一次重大挫敗,他們平均被囚禁的時間是13個月甚至更長。

但聯邦最高法院大法官以5比3裁定,移民官員有權在移民程序中拘留某些外國人,讓當局確定這些外國人是否可以合法居留。

但持反對意見的大法官就指出,美國的獨立宣言堅持所有男女都有若干不可剝奪的權利,其中包括自由的權利,他說沒有人可以聲稱在美國境內被扣留的人,是完全沒有憲法保障。

本案主導的原告人是一名自幼來美的合法居民Alejandro Rodriguez,被扣留時是一名牙醫助理,他10幾歲的時候曾因偷車遊車河被定罪 ,24歲時就曾經就藏有受管制物品認罪。

Rodriguez被移民局拘留3年,期間一直沒有上法庭要求保釋的權利。

