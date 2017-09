聯邦衛生部長被揭坐包機出差浪費公帑 恐丟職承諾退款

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦衛生及福利部長Tom Price因為被人踢爆他出差時,用公帑乘坐包機而惹來爭議,特朗普總統週三表示對此感到不滿,Price週四就事件致歉,表示會自掏腰包支付包機費用,並承諾日後出差都會乘坐一般商務客機。

聯邦衛生及福利部部長Tom Price因為公務旅程備受批評,根據政治網站Politico的報導,Price在過去幾個月出差,曾經20多次乘坐私人包機,這筆由納稅人埋單的費用高達30萬以上。

特朗普已表明不滿Price,明向記者明言他不高興Price的做法,但他沒有正面回應會否因此開除Price。

白宮官員指Price已經就事件引起負面批評向特朗普致歉,但諷刺的是,在2010年,當Price是喬治亞州聯邦眾議員時,他曾經因為同樣事情大肆評擊聯邦眾議長普洛西。

Price當時說:”我想告訴眾議長,別在乘豪華機到處飛時,又教訓我們如何做美國人,不要向我們大談美國。”

除了Price之外,眾議院監察委員會已著手調查財政部長Steven Mnuchin乘坐政府飛機是否公器私用,以及環保局局長Scott Pruitt應否乘坐軍用飛機,以及私人包機出差。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。