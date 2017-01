Hetch Hetchy需檢查輸水系統 供水將暫停60天

By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區居民有幸享用來自Hetch Hetchy水庫優質的飲用水,大家又知不知道由現在到3月初,Hetch Hetchy的供水需要暫停。

位於Yosemite國家公園的Hetch Hetchy水庫,匯集山區的雪水,是灣區居民飲用水的主要來源,而Mountain Tunnel是連接水庫與灣區的輸水大動脈,這個輸水系統已經有100年歷史,結構早已出現問題。

舊金山水利局經過12年的籌劃,決定今年初關閉這個輸水系統60日,容許工作人員進入檢查,然後決定要展開維修,還是興建一個新的輸水系統。

建設新的系統耗資6.2億元,需要幾年時間,由本月初到3月5號,Hetch Hetchy暫停輸水期間,灣區4個水庫以及3個濾水廠會供應灣區居民飲用水。

水利局表示,飲用水的味道不會改變,供水服務也不會受影響。

