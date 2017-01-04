Hetch Hetchy需檢查輸水系統 供水將暫停60天

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區居民有幸享用來自Hetch Hetchy水庫優質的飲用水，大家又知不知道由現在到3月初，Hetch Hetchy的供水需要暫停。

位於Yosemite國家公園的Hetch Hetchy水庫，匯集山區的雪水，是灣區居民飲用水的主要來源，而Mountain Tunnel是連接水庫與灣區的輸水大動脈，這個輸水系統已經有100年歷史，結構早已出現問題。

舊金山水利局經過12年的籌劃，決定今年初關閉這個輸水系統60日，容許工作人員進入檢查，然後決定要展開維修，還是興建一個新的輸水系統。

建設新的系統耗資6.2億元，需要幾年時間，由本月初到3月5號，Hetch Hetchy暫停輸水期間，灣區4個水庫以及3個濾水廠會供應灣區居民飲用水。

水利局表示，飲用水的味道不會改變，供水服務也不會受影響。

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