Hertz被控濫收金門橋過橋費 金額逾數百萬（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府律師控告租車公司Hertz與其合作收取過橋費的公司,涉嫌欺瞞租車顧客,在過去4年向穿梭金門大橋的顧客濫收過橋費高達幾百萬元。

市府律師Dennis Herrera在訴狀中稱,Hertz使用American Traffic Solutions的收費產品Plate Pass,作為提供給租車顧客過付費大橋時的一個便利選擇。

不過,不管租車客是否每天過橋,Hertz每日都會收取4.95元便利費,最高上限是24.75元,如果租車5天,每天穿梭金門橋往返一次,實際收費應是37.50元,但Hertz卻收取顧客62.25元。

市府律師認為這對顧客不公平,而且是非法,也讓遊客對舊金山產生壞印象,因此市府要採取法律行動遏制這種事情繼續發生,這次訴訟除了Hertz外,沒有其它租車公司涉案。

