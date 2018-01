東灣警方接惡作劇報案電話 派大批警員衝民居

By

【KTSF】

灣區過去一星期有人多次打911電話惡作劇,其中一次惹來大批警察,衝入一間民居,事後發現是虛驚一場。

其中一次發生在東灣Hercules市一戶家庭,事主因為擔心再被人整蠱,不想上鏡。

她說上星期三晚突然有大批警員闖入屋內,叫她舉高雙手別動。

警方表示,接到一名年輕男子報警,報案的男子說他正躲藏在衣櫃入面,聽到有外面傳出槍聲,以為母親中槍,然後聲稱有人進來,傳出一聲尖叫後收線。

警員於是迅速來到North Front街夾Lewis街的民居,疏散家中所有人,之後才發現是虛驚一場。

警員表示,當時是非常嚴肅處理事情,確保屋內所有人的安全。

不過事主家人就批評,警方處理得不妥當,她聲稱警員曾用步槍,指著她的4歲女兒頭部,她事後要向女兒解釋,警員只是指著她身後可疑人物,至於為何警員這樣做,她就解釋不到。

事主又表示,警員一度用手拷制服女兒的爸爸和祖父,叫她和祖母帶著女兒逃走,她要求警方交代事件起因,並表示可能請律師處理事宜。

警方解釋他們當時只是依據即時消息做決定,不過即使拘捕了作出電話整蠱的人,只會以虛報假資料的輕罪起訴他,因為事件中無人受傷。

另一宗電話整蠱案發生在Castro Valley,有人報警指挾持了3名人質,要求交出1.5萬元,該案警方不需動員就解決了問題。

