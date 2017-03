By

【KTSF 黃恩光報導】

兩名舊金山市民較早時服用了在舊金山華埠一家藥材店購買的中草藥湯而中毒留醫,舊金山公共衛生局週一發布最新消息指出,50多歲的女事主前天在舊金山總醫院不治。

法醫官辦事處證實,死者是56歲舊金山居民Yu Ping Xie,而30多歲的男事主已經出院。

衛生部門說,兩名事主分別在舊金山華埠都板街的永和參茸藥行購買了含有附子的中草藥,在服用一小時後身體感到不適,出現心律異常,需要入院進行復甦及深切治療。

負責調查本案的舊金山公共衛生局檢查發現兩名病人的血液、尿液及飲用過的中草藥湯,都對附子呈陽性反應,即是有附子的成分,是否因附子中毒仍有待進一步調查。

局方已協助藥行將所有涉案的藥草下架,同時呼籲市民暫時不要購買及服用案中藥行所提供的中藥。

