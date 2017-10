Santa Rosa設援助中心助山火災民重建生活（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣山火燃燒超過一星期,多個火場逐漸受控,當地政府的取向由最初的滅火救人,轉而至現在的災區重建,上星期六,聯邦政府、州府等在重災區之一的Santa Rosa市開設援助中心,協助災民解決現時的生活所需,以及未來的重建。

位於Santa Rosa市中心的援助中心,門外一早就聚集了數十名等候入內的居民,中心集齊了近30間,包括聯邦緊急援助中心FEMA、DMV、州衛生部以及地方政府各部門,以及非牟利機構等,為災民提供各種生活所需,並協助災民申請各種的緊急撥款,中心星期六開始服務至今,大約協助了超過兩千名災民。



來到援助中心,居民第一項可以得到的是免費食物,負責運送物資的紅十字會指,這些物資是由全國各地的善長人翁捐出來,而且會陸續有來。

FEMA聯邦緊急援助中心發言人Victor D. Inge說:”我們的目的是在最短時間內集齊所有服務機構,為災民提供一站式的協助,讓他們開始從火災中復原,有一些人被撤離家園,仍不知道家中的情況,亦有一些人失去所有。”



為了保護災民的私隱,媒體不可以在中心內拍照,FEMA表示,在中心內,可以幫市民重新辦理燒毀了的身分證、駕駛執照及結婚證書等。

FEMA亦鼓勵災民申請聯邦的災難撥款,當局會根據災民家中的損毀程度,向每名災民撥出最多32,000元的援助,不過FEMA提供絕少人是可以拿到全額援助。

另外亦有政府部門在場,為失去家園的災民提供臨時居所以及低息貸款,讓災民重建家園。

由華人創辦的非牟利機構慈濟,亦是中心的援助者之一。

慈濟資深義工姚真理說:”我們現在能夠幫助的是,第一是食物,第二是毛毯,第三最主要是準備做一些現金補助。”

慈濟指,現階段仍未決定補助的金額是多少,開會商量後,會盡快在未來一星期向災民發放。

另外,現場亦有多間保險公司在場協助災民,State Farm指大火發生至今,一共收到2,900個屋主及約1,000個車主索償。

State Farm指,每份保險的受保範圍不同,因此每人所得到的賠償都會不同,保險公司除了會支付房屋重建費用外,亦會為災民提供逼切的補助金,例如是生活費及租金等。

State Farm發言人Sevag Sarkissian說:”房屋保險是為了重建房屋而設,但援助金額不是房屋的市價,而是重建房屋的建築費。”

這個援助中心最少未來兩星期都會天天開放,時間是早上9時至6時。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。