Santa Rosa設援助中心助山火災民重建生活（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣山火燃燒超過一星期，多個火場逐漸受控，當地政府的取向由最初的滅火救人，轉而至現在的災區重建，上星期六，聯邦政府、州府等在重災區之一的Santa Rosa市開設援助中心，協助災民解決現時的生活所需，以及未來的重建。

位於Santa Rosa市中心的援助中心，門外一早就聚集了數十名等候入內的居民，中心集齊了近30間，包括聯邦緊急援助中心FEMA、DMV、州衛生部以及地方政府各部門，以及非牟利機構等，為災民提供各種生活所需，並協助災民申請各種的緊急撥款，中心星期六開始服務至今，大約協助了超過兩千名災民。



來到援助中心，居民第一項可以得到的是免費食物，負責運送物資的紅十字會指，這些物資是由全國各地的善長人翁捐出來，而且會陸續有來。

FEMA聯邦緊急援助中心發言人Victor D. Inge說：”我們的目的是在最短時間內集齊所有服務機構，為災民提供一站式的協助，讓他們開始從火災中復原，有一些人被撤離家園，仍不知道家中的情況，亦有一些人失去所有。”



為了保護災民的私隱，媒體不可以在中心內拍照，FEMA表示，在中心內，可以幫市民重新辦理燒毀了的身分證、駕駛執照及結婚證書等。

FEMA亦鼓勵災民申請聯邦的災難撥款，當局會根據災民家中的損毀程度，向每名災民撥出最多32,000元的援助，不過FEMA提供絕少人是可以拿到全額援助。

另外亦有政府部門在場，為失去家園的災民提供臨時居所以及低息貸款，讓災民重建家園。

由華人創辦的非牟利機構慈濟，亦是中心的援助者之一。

慈濟資深義工姚真理說：”我們現在能夠幫助的是，第一是食物，第二是毛毯，第三最主要是準備做一些現金補助。”

慈濟指，現階段仍未決定補助的金額是多少，開會商量後，會盡快在未來一星期向災民發放。

另外，現場亦有多間保險公司在場協助災民，State Farm指大火發生至今，一共收到2,900個屋主及約1,000個車主索償。

State Farm指，每份保險的受保範圍不同，因此每人所得到的賠償都會不同，保險公司除了會支付房屋重建費用外，亦會為災民提供逼切的補助金，例如是生活費及租金等。

State Farm發言人Sevag Sarkissian說：”房屋保險是為了重建房屋而設，但援助金額不是房屋的市價，而是重建房屋的建築費。”

這個援助中心最少未來兩星期都會天天開放，時間是早上9時至6時。

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