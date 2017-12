By

【KTSF】

瘋狂的購物旺季過後,快遞服務公司UPS週二表示,有一小部分的包裹將會出現延誤。

公司表示,延誤的包裹已在週三大致恢復正常,今年的網購星期一錄得65.9億交易量,成為歷年之最。

UPS預計在這個感恩聖誕季,將有7.5億個包裹需要郵寄,比起往年同期增長5%。

除了包裹數量增加,快遞公司面臨最大的挑戰就是人手不足,UPS今年已增加95,000個節日職位,公司同時要求旗下100個物流中心的司機加班,直至明年的1月5日為止。

