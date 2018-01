日本新潟下大雪 數百乘客滯留列車逾半天

【i-CABLE】

日本新潟下大雪,積雪量達往年10倍,一班列車行駛期間被大雪圍困,400多名乘客要通宵留在車廂被困逾15小時,至少5人身體不適。

這班 JR 信越線列車,由週四晚七7時多開始沒法再前行,路軌周圍鋪滿數10厘米積雪。4卡列車接載約430名乘客,不少是歸家途中的中學生。

列車有供應電力、暖氣,但對通宵滯留車廂的乘客,一點也不好受,乘客發揮互助精神,互相讓座,輪流休息。

車上只有一個洗手間,不但大排長龍,廁紙也用光,即使鐵路公司凌晨送來食水及乾糧,乘客也不敢喝水。一名男乘客因脫水送院,另外數人不適。

列車週四下午3時,由新潟站開往長岡市因大雪被困三條市,路軌附近都是農田,沒有街燈,工作人員只能靠車上燈光,漏夜除雪。

列車約一公里外的車站,泊滿等候家人的私家車。到凌晨4時許,小部分乘客先行下車,由家人接走。

鐵路公司解釋降雪量太大,難以判斷腳踏地方是否安全,加上沒法派接駁巴士或的士到現場,決定要求乘客留在車上。

列車到週五早上約10時才重開,大部分乘客滯留逾15小時。

