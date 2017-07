By

【KTSF 黃恩光報導】

本週末灣區會異常炎熱,氣象局對東灣內陸地區,以及南灣部分地區發出天氣酷熱警告。

預測星期六和星期日,內陸城市例如Livermore和Concord最高氣溫將超過華氏100度,最熱地區可超過105度,南灣聖荷西預料超過90度。

天氣酷熱警告由星期六早上8點到星期日晚上9點生效,除了東灣和南灣之外,警告範圍也包括Santa Cruz山區、Monterey以南Big Sur一帶,大家如果計劃週末出遊,要先查看目的地天氣情況。

