灣區週五起熱浪來襲 週末內陸地區或升破華氏100度

【KTSF崔凱橋報導】

週四正式踏入夏季,隨著夏天而來的是一股高氣壓推進灣區,本週末部分地區的氣溫,可能會升至超過華氏100度。

國家氣象局表示,一股高氣壓正逐步迫近灣區,週五氣溫會急劇攀升至少華氏10度。

從資料圖像顯示,週五東灣城市,例如Concord、Antioch、Livermore、Pleasanton等,日間的氣溫將超過華氏95度。

預計週六的氣溫會最熱,日間平均氣溫會再上升3至4度,內陸地區部分城市,更有機會出現破百度的高溫,而北灣及南灣地區亦會過90度。

至於沿海地區氣溫會維持在68至73度之間,但仍然比同期的平均水平高。

熱浪侵襲,當局發出危險天氣預報,提醒民眾要注意高溫,有機會引致高溫症有關的疾病,例如中暑和熱衰竭,要照顧長者、特別是身體虛弱人士。

民眾應喝大量的開水、避免在日間最熱的時分進行戶外活動,以及盡量留在有冷氣的地方,以免中暑,亦千萬不要將小孩、長者或寵物獨自留在車廂內。

預測到了星期天,氣溫才稍微下降。

