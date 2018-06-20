灣區週五起熱浪來襲 週末內陸地區或升破華氏100度

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【KTSF崔凱橋報導】

週四正式踏入夏季，隨著夏天而來的是一股高氣壓推進灣區，本週末部分地區的氣溫，可能會升至超過華氏100度。

國家氣象局表示，一股高氣壓正逐步迫近灣區，週五氣溫會急劇攀升至少華氏10度。

從資料圖像顯示，週五東灣城市，例如Concord、Antioch、Livermore、Pleasanton等，日間的氣溫將超過華氏95度。

預計週六的氣溫會最熱，日間平均氣溫會再上升3至4度，內陸地區部分城市，更有機會出現破百度的高溫，而北灣及南灣地區亦會過90度。

至於沿海地區氣溫會維持在68至73度之間，但仍然比同期的平均水平高。

熱浪侵襲，當局發出危險天氣預報，提醒民眾要注意高溫，有機會引致高溫症有關的疾病，例如中暑和熱衰竭，要照顧長者、特別是身體虛弱人士。

民眾應喝大量的開水、避免在日間最熱的時分進行戶外活動，以及盡量留在有冷氣的地方，以免中暑，亦千萬不要將小孩、長者或寵物獨自留在車廂內。

預測到了星期天，氣溫才稍微下降。

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