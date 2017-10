灣區週二錄得破紀錄高溫 週三炎熱天氣持續

By

【KTSF 崔凱橋報導】

雖然踏入秋季,但熱浪持續侵襲整個加州,灣區多個城市亦出現破紀錄高溫,至於南加州洛杉磯市中心,週二下午錄得華氏103度,單日計是108年來的最高溫紀錄。

根據國家氣象局的數據顯示,就單日計算,灣區週二多個城市出現破紀錄高溫,當中舊金山國際機場週二的最高氣溫錄得華氏91度,比1965年的最高氣溫華氏88度的紀錄,還要高出3度。

中半島Half Moon Bay破了1965年最高氣溫紀錄的華氏91度,週二錄得華氏92度。

至於南灣聖荷西國際機場,週二最高氣溫亦錄得華氏94度,破了59年前華氏90度的紀錄。

另外,在南加州內陸地區,週二氣溫普遍破百度,傍晚在洛杉磯道奇球場展開由主隊對休斯頓火箭人的賽事,很可能是有紀錄以來在最高溫下上演的職棒MLB世界系列賽,洛杉磯消防增派救護員戒備,防止有人中暑,球迷也早有準備。

氣象局表示,灣區週三氣溫將會持續炎熱,當中北灣最熱,最高氣溫會錄得華氏90度以上,內陸及南灣地區,中午氣溫亦會接近華氏90度。

當局表示,炎熱的天氣會提高引發高溫症相關的疾病,特別是對於年幼,年長以及體弱人士會構成危險,呼籲民眾要喝大量的開水,以免中暑。

