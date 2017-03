北韓指金正男死於心臟病發 大馬將釋放北韓疑犯

By

北韓領袖金正恩周父異母兄長金正男在馬來西亞被毒殺案件,唯一被捕的北韓男疑犯,警方以證據不足,決定周五釋放他,驅逐出境。馬來西亞又以國家安全為理由,下周一起取消北韓公民免簽證入境待遇。

兩個北韓大使館職員到雪蘭峨的警察總部,探望被拘留近兩周的北韓疑犯李鍾哲,逗留了約十五分鐘。金正男上月中在吉隆坡機場被殺,馬來西亞警方四天後,拘捕47歲的李鍾哲。

警方發現案中4名在逃北韓疑犯,是乘坐李鍾哲的汽車離開機場。但李鍾哲聲稱,汽車在案發前已被偷走,又否認指示兩名女兇徒使用 VX 神經毒劑,他完全沒參與案件。

案中兩名越南和印尼籍女疑兇,周三首度提堂,被控以謀殺罪名。警方當時指,稍後亦會起訴李鍾哲。但事隔一天,警方以證據不足,無法起訴,將在周五、兩星期拘留期滿後釋放李鍾哲,遣送他返北韓。

至於因應金正男命案,到吉隆坡的北韓代表團稱,大馬政府曾於死者遺物中,發現心臟病及高血壓藥物,認為死因是心臟病發。代表團又指,若在死者身上發現有毒物質,大馬當局應交禁止化學武器組織鑑定。

金正男事件令建交40多年的馬來西亞與北韓,關係惡化。兩國在2009年,向對方國民實施免簽證入境待遇,但馬來西亞單方面宣布,因國家安全理由,下周一起全面取消這個安排。目前還有八個國家准許北韓公民免簽證入境,包括厄瓜多爾、岡比亞、吉爾吉斯。

