女教授指控聯邦大法官提名人企圖強姦 下週一到國會作證

聯邦大法官提名人Brett Kavanaugh被指控在高中時性侵女生有新發展,南灣Palo Alto市一名大學女教授現身,將會在下週一宣誓作證,Kavanaugh的確認提名原定在週四表決,現在很有可能押後。

特朗普總統表示,仍然信任Kavanaugh。

特朗普說:”他是個傑出的知識分子,傑出的法官,受所有人尊重,過去記錄毫無污點。”

他表示,可以接受押後確認表決。

特朗普說:”若有少許延誤,就有少許延誤吧,但不應該太久。”

但CNN消息指出,特朗普其實很憤怒,認為是有人搞鬼,在最後關頭抹黑他的大法官人選。

他同參議院共和黨領袖都要爭取,在國會中期選舉前完成對Kavanaugh提名案的確認,以免夜長夢多,選舉失利而生變。

週一參議院已有幾位同特朗普不和的共和黨人認為,應該押後原定本週舉行的表決。

司法委員會十名民主黨人隨後提出同樣要求,即使在所謂紅州,為連任艱苦作戰的民主黨人都認為應押後表決。

事件在7月傳出,女事主向加州聯邦參議員范士丹及一位加州聯邦眾議員寫信,指控當年Kavanaugh意圖強姦她,由於身份保密,引發多方忖測。

近日女事主現身,她是Palo Alto大學女教授Christine Ford,她指控Kavanaugh於1982年在高中時性侵她,她表示願意就此到國會作證。

Kavanaugh已經發聲明否認指控,說在指控人現身前,根本不知道她是誰。

他表示,願意以司法委員會認為適當的方式向他們作證。

