女教授指控聯邦大法官提名人企圖強姦 下週一到國會作證

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【KTSF 江良慧報導】

聯邦大法官提名人Brett Kavanaugh被指控在高中時性侵女生有新發展，南灣Palo Alto市一名大學女教授現身，將會在下週一宣誓作證，Kavanaugh的確認提名原定在週四表決，現在很有可能押後。

特朗普總統表示，仍然信任Kavanaugh。

特朗普說：”他是個傑出的知識分子，傑出的法官，受所有人尊重，過去記錄毫無污點。”

他表示，可以接受押後確認表決。

特朗普說：”若有少許延誤，就有少許延誤吧，但不應該太久。”

但CNN消息指出，特朗普其實很憤怒，認為是有人搞鬼，在最後關頭抹黑他的大法官人選。

他同參議院共和黨領袖都要爭取，在國會中期選舉前完成對Kavanaugh提名案的確認，以免夜長夢多，選舉失利而生變。

週一參議院已有幾位同特朗普不和的共和黨人認為，應該押後原定本週舉行的表決。

司法委員會十名民主黨人隨後提出同樣要求，即使在所謂紅州，為連任艱苦作戰的民主黨人都認為應押後表決。

事件在7月傳出，女事主向加州聯邦參議員范士丹及一位加州聯邦眾議員寫信，指控當年Kavanaugh意圖強姦她，由於身份保密，引發多方忖測。

近日女事主現身，她是Palo Alto大學女教授Christine Ford，她指控Kavanaugh於1982年在高中時性侵她，她表示願意就此到國會作證。

Kavanaugh已經發聲明否認指控，說在指控人現身前，根本不知道她是誰。

他表示，願意以司法委員會認為適當的方式向他們作證。

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