南卡健康少年喝過量咖啡因飲品 心臟病發暴斃

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【KTSF 劉瑩報導】

南卡萊納州一名16歲青少年，上月因飲用過量含咖啡因的飲品而致死。

來自Richland County的高中生Davis Cripe，在4月26日當天，於短短的兩小時之內喝下一杯麥當勞的拿鐵咖啡，一罐無糖的Mountain Dew汽水，以及一罐能量飲品，其後在教室裡失去知覺，被診斷因咖啡因過量導致心臟病發，經搶救無效死亡。

Davis的父母及朋友表示，Davis身體健康，心境愉快，是一名有抱負的鼓手，充滿正能量，無濫藥及酗酒。

有專家表示，能量飲品當中除了包含咖啡因，還有很多其他的興奮劑，諸如人參和巴西香可可等，巴西香可可是一種在亞馬遜流域發現的種子，所含的咖啡因是咖啡豆的兩倍，過量服用會導致心跳加快，加重心臟負擔，引發心臟病。

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