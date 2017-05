南卡健康少年喝過量咖啡因飲品 心臟病發暴斃

By

【KTSF 劉瑩報導】

南卡萊納州一名16歲青少年,上月因飲用過量含咖啡因的飲品而致死。

來自Richland County的高中生Davis Cripe,在4月26日當天,於短短的兩小時之內喝下一杯麥當勞的拿鐵咖啡,一罐無糖的Mountain Dew汽水,以及一罐能量飲品,其後在教室裡失去知覺,被診斷因咖啡因過量導致心臟病發,經搶救無效死亡。

Davis的父母及朋友表示,Davis身體健康,心境愉快,是一名有抱負的鼓手,充滿正能量,無濫藥及酗酒。

有專家表示,能量飲品當中除了包含咖啡因,還有很多其他的興奮劑,諸如人參和巴西香可可等,巴西香可可是一種在亞馬遜流域發現的種子,所含的咖啡因是咖啡豆的兩倍,過量服用會導致心跳加快,加重心臟負擔,引發心臟病。

