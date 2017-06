By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

加州衛生部發出警告,指民眾接觸活家禽,可能會感染沙門氏菌。

今年首5個月,聯邦疾控中心(CDC)在全國47個州,接報有372宗因與活家禽接觸而感染沙門氏菌的個案,加州有21人染病,全國的患者中有36%是5歲以下小童,患者就醫後康復,無死亡個案。

當局指出,近年來與活家禽接觸後,感染的病例增加,因為更多人會在後院飼養家禽。

感染沙門氏菌後,12至72小時內會出現症狀,包括腹瀉、發燒、腹部痙攣等。

