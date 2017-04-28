廣東省衛計委叫停門診打吊鹽水針（視頻）

【i-CABLE】

在中國，病人來到醫院，醫生一般都讓病人先坐下吊鹽水。很多老百性都認為吊鹽水是有病醫病，無醫補身，但濫吊鹽水，甚至抗生素，很容易有反效果，廣東省衛計委已經逐步叫停。

廣東藥科大學附屬一院的門診部，用作「打吊針」的輸液室，即將暫停服務。最後一天營運，但來打吊針的病人一個都沒有，姑娘指由去年底開始，醫院的醫生就很少讓病人打吊針。

醫院大堂亦有告示，指關閉輸液室是配合醫改，更指打吊針打太多，會有不良反應。除了這間醫院外，廣州的中山二院都有類似措施，亦有向病人宣傳，指有50多種疾病不需要打吊針，即使真的需要打，都不會超過兩日。

年輕人及老人家，對於這些措施有不同意見。濫用抗生素及打吊針，一直是內地一大醫療問題，除了因為群眾認知不足，亦因為以往每打一針，醫院都有錢賺。

江蘇、浙江等地，去年已開始有限制措施，廣東省算較遲起步，去年底才啟動醫改，解決濫用問題。衛計委近日透露，會首先要求全省三級醫院，全面停止在普通門診打吊針，而兒科及其他各級醫院，就要採取措施逐步取消。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。