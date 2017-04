廣東省衛計委叫停門診打吊鹽水針（視頻）

【i-CABLE】

在中國,病人來到醫院,醫生一般都讓病人先坐下吊鹽水。很多老百性都認為吊鹽水是有病醫病,無醫補身,但濫吊鹽水,甚至抗生素,很容易有反效果,廣東省衛計委已經逐步叫停。

廣東藥科大學附屬一院的門診部,用作「打吊針」的輸液室,即將暫停服務。最後一天營運,但來打吊針的病人一個都沒有,姑娘指由去年底開始,醫院的醫生就很少讓病人打吊針。

醫院大堂亦有告示,指關閉輸液室是配合醫改,更指打吊針打太多,會有不良反應。除了這間醫院外,廣州的中山二院都有類似措施,亦有向病人宣傳,指有50多種疾病不需要打吊針,即使真的需要打,都不會超過兩日。

年輕人及老人家,對於這些措施有不同意見。濫用抗生素及打吊針,一直是內地一大醫療問題,除了因為群眾認知不足,亦因為以往每打一針,醫院都有錢賺。

江蘇、浙江等地,去年已開始有限制措施,廣東省算較遲起步,去年底才啟動醫改,解決濫用問題。衛計委近日透露,會首先要求全省三級醫院,全面停止在普通門診打吊針,而兒科及其他各級醫院,就要採取措施逐步取消。

