國會兩黨掀戰幔 定奪奧巴馬健保去留

By

【KTSF 陳令楠報導】

新一屆國會議員週二宣誓就職後,他們週三將會就奧巴馬健保的去留問題進行討論,兩大黨派的議員各有不同主張。

以候任副總統Mike Pence為首的共和黨議員,主張廢除奧巴馬健保計劃,他們提出一些可替代的方案,包括將僱主資助的健保設置上限、給予抵稅額而非資金補助、增加健康儲蓄帳戶等等。

共和黨議員計劃在本週內通過這些方案,與奧巴馬健保計劃相比,這些方案較為取決於市場走向,Pence本人將在週三會見共和黨議員,他曾稱,目前,將奧巴馬健保廢除是新總統班底的首要任務,目的是重建更強的經濟。

有共和黨議員亦批評,民主黨員擾亂健保,是時候由他們將健保法律”修正”。

而候任總統特朗普本人更曾發推文批評奧巴馬健保令人厭惡.

總統奧巴馬亦將在週三與民主黨議員會面,商討如何應對共和黨員的主張,爭取保留相關法律。

有民主黨議員稱,如果廢除奧巴馬健保計劃,數百萬人將失去健保,同時,美國醫生協會發表聲明支持奧巴馬健保。

有婦女及家庭組織亦稱,廢除奧巴馬健保將失去現代女性健康的進步、可負擔的計劃生育服務,以及母嬰服務等。

消息指,共和黨議員計劃廢除的{不單止是奧巴馬健保,還有一些奧巴馬提出的議題,包括環境、勞工,以及能源方面的法規。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。