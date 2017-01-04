國會兩黨掀戰幔 定奪奧巴馬健保去留

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【KTSF 陳令楠報導】

新一屆國會議員週二宣誓就職後，他們週三將會就奧巴馬健保的去留問題進行討論，兩大黨派的議員各有不同主張。

以候任副總統Mike Pence為首的共和黨議員，主張廢除奧巴馬健保計劃，他們提出一些可替代的方案，包括將僱主資助的健保設置上限、給予抵稅額而非資金補助、增加健康儲蓄帳戶等等。

共和黨議員計劃在本週內通過這些方案，與奧巴馬健保計劃相比，這些方案較為取決於市場走向，Pence本人將在週三會見共和黨議員，他曾稱，目前，將奧巴馬健保廢除是新總統班底的首要任務，目的是重建更強的經濟。

有共和黨議員亦批評，民主黨員擾亂健保，是時候由他們將健保法律”修正”。

而候任總統特朗普本人更曾發推文批評奧巴馬健保令人厭惡.

總統奧巴馬亦將在週三與民主黨議員會面，商討如何應對共和黨員的主張，爭取保留相關法律。

有民主黨議員稱，如果廢除奧巴馬健保計劃，數百萬人將失去健保，同時，美國醫生協會發表聲明支持奧巴馬健保。

有婦女及家庭組織亦稱，廢除奧巴馬健保將失去現代女性健康的進步、可負擔的計劃生育服務，以及母嬰服務等。

消息指，共和黨議員計劃廢除的{不單止是奧巴馬健保，還有一些奧巴馬提出的議題，包括環境、勞工，以及能源方面的法規。

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