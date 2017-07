共和黨麥凱恩倒戈 參院否決推翻奧巴馬健保法案

By

國會共和黨廢除奧巴馬醫改的大計接連受挫,在共和黨聯邦參議員麥凱恩(John McCain)等3名黨員倒戈下,參議院以兩票之差,否決推翻現行醫保計劃的法案。

參議院在東岸時間接近凌晨2時投票表決這項法案,結果以49票贊成,51票反對下不獲通過。

在參議院有52席的共和黨,最多只可容許兩人倒戈,投票前,副總統彭斯等人極力遊說資深黨員麥凱恩回心轉意,不過麥凱恩仍投下關鍵的反對票,與阿拉斯加州的Lisa Murkowski,以及緬因州的Susan Collins兩名參議員一起倒戈。

共和黨多數黨領袖麥康尼(Mitch McConnell)早前先後提出,同時推翻及取代現行醫保計劃,以及”先推翻、後取替”的法案,均無法取得足夠支持。

他其後改為尋求先局部推翻奧巴馬醫改,希望通過提案後,再與眾議院重新磋商新醫改細節,但始終無法凝聚黨內共識。

