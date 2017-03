共和黨健保方案遭兩黨議員抨擊 不滿削Medicaid

By

眾議院共和黨人提出的奧巴馬健保替代方案出台之後,共和黨人和白宮都忙於推銷這個方案,國會屬下兩個小組也已開始辯論這個方案,究竟這個健保替代案面對什麼挑戰?

特朗普總統承諾,將會親身向眾議院的共和黨人推介奧巴馬健保替代方案,同時也派出副總統彭斯到國會遊說。

特朗普總統說:”這是一個複雜的過程,但其實非常簡單,這就是良好的健保。”

目前仍未清楚的是,這個健保替代方案成本有多大,以及由誰來資助,預料國會預算辦公室下星期一將會提供這些數據。

消息來源說,白宮正全力透過各類媒體公佈和解釋這個健保替代案的有關進展。

但替代案出台後,就面對不少抨擊,有部份保守派參議員和眾議院共和黨人,指這個替代案只是換湯不換藥。

共和黨聯邦眾議員Justin Amash說:”我認為他們只套用奧巴馬健保的框架,然後當作共和黨的立法。”

民主黨人更加團結一起反對,參議院少數黨領袖舒默說:”特朗普健保是亂搞,對多數人來說,等於更高的成本和健保減少。”

更甚的是,有部份溫和派的共和黨人不滿意替代案削減低收入人士的Medicaid醫保,當中有4名共和黨人聯署發公開信給參議院多數黨領袖麥康尼,表達他們的關注。

分析認為,共和黨領袖仍有許多工作要做去消除議員的疑慮。

