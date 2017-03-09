共和黨健保方案遭兩黨議員抨擊 不滿削Medicaid

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【KTSF 張麗月報導】

眾議院共和黨人提出的奧巴馬健保替代方案出台之後，共和黨人和白宮都忙於推銷這個方案，國會屬下兩個小組也已開始辯論這個方案，究竟這個健保替代案面對什麼挑戰？

特朗普總統承諾，將會親身向眾議院的共和黨人推介奧巴馬健保替代方案，同時也派出副總統彭斯到國會遊說。

特朗普總統說：”這是一個複雜的過程，但其實非常簡單，這就是良好的健保。”

目前仍未清楚的是，這個健保替代方案成本有多大，以及由誰來資助，預料國會預算辦公室下星期一將會提供這些數據。

消息來源說，白宮正全力透過各類媒體公佈和解釋這個健保替代案的有關進展。

但替代案出台後，就面對不少抨擊，有部份保守派參議員和眾議院共和黨人，指這個替代案只是換湯不換藥。

共和黨聯邦眾議員Justin Amash說：”我認為他們只套用奧巴馬健保的框架，然後當作共和黨的立法。”

民主黨人更加團結一起反對，參議院少數黨領袖舒默說：”特朗普健保是亂搞，對多數人來說，等於更高的成本和健保減少。”

更甚的是，有部份溫和派的共和黨人不滿意替代案削減低收入人士的Medicaid醫保，當中有4名共和黨人聯署發公開信給參議院多數黨領袖麥康尼，表達他們的關注。

分析認為，共和黨領袖仍有許多工作要做去消除議員的疑慮。

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