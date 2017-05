By

【KTSF】

北灣Healdsburg市南行101號公路週四中午發生槍擊案,身處一輛白色本田汽車的兩名男子,被身處另一輛汽車的槍手開槍擊中,需要送院治療。

加州公路巡警於中午12時15分接獲槍擊案舉報,槍手朝司機位的方向開槍。

事發後,中槍的汽車停在Westside路以北的公路路肩,警方已封鎖Dry Creek路通往南行101公路的入口。

