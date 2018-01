世界戰爭史實維護聯合會會長賀英明病逝 享壽71歲（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

世界戰爭史實維護聯合會會長賀英明本月9號病逝,享壽71歲,現回顧他對僑界的貢獻。

對於關注二戰以及抗日戰爭歷史的人士來說,對於活躍在南灣社區的世界戰爭史實維護聯合會會長賀英明肯定不陌生,他在1月9日因為癌症,病逝於史丹福大學醫院,享壽71歲。

世界戰爭史實維護聯合會前會長李競芬接受電話訪問時說:”賀會長在生前,他為了抗日戰爭史實維護會和世界戰爭史實維護聯合會,可以說任勞任怨,努力不懈,然後非常專注的,因為我們史維會的宗旨是要日本政府正式道歉、賠償、建館、立碑,所以他依據這四個原則,不遺餘力的推動,他在病榻前,在過世之前也曾經告訴我們說,他的一生參與抗日戰爭史實維護會的工作,他盡心盡力完成他的使命。”

談到賀英明的為人,與他一起推動抗日史實維護工作的夥伴也有很高的評價。

李競芬說:”賀會長是一個以大局為重的人,他非常的敦厚、本分、踏實、努力,非常忠孝節義的這麼一個謙謙君子的人,非常可貴,他從來不抱怨。”

賀英明是在去年5月因為背部疼痛就醫,被診斷出罹患腎臟癌,雖然他努力抗癌,但最終癌細胞擴散到肺部,今年初撒手人寰。

賀英明的追悼會將於1月20日下午1時在Fremont市的Fremont Memorial Chapel舉行 ,家屬遵照賀英明遺願,懇辭花圈花籃,奠儀全數捐贈給金山灣區抗日戰爭史實維護會。

版權所有,不得轉載。