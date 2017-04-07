男宿生遭陽具打頭疑被欺凌 港大譴責事件（視頻）

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香港大學一名一年級學生，懷疑在宿舍被高年級學生欺凌，舍堂學生會幹事會就有關學生不當行為發表聲明，認為不涉及欺凌，但已暫停有關學生的宿籍，並向公眾致歉。警方接獲兩人報案，懷疑有學生被不恰當對待，列作「求警調查」處理，未有人被捕。

網上片段看到，男事主被兩名男生按在床上，另一名身穿”港大化學”衛衣的男生，多次以下體拍打他頭部。據知情宿生透露事發在上星期，男事主是港大宿舍李國賢堂7樓的一年級男宿生，由於他”出POOL”、即”有拖拍”，數名俗稱”大仙”的高年級男宿生，指要按”舍堂習俗”戲弄他，男事主在不情願情況下被戲弄。

片段廣傳後，李國賢堂多名宿生收到舍堂學生會短訊，叫他們不要對外說太多，盡快淡化事件。

舍堂學生會幹事會下午，就堂友不當行為發聲明指，他們與舍監、舍堂導師調查後，認為事件不涉及欺凌成份，亦與舍堂文化、教育無關，但為事件令公眾對港大舍堂產生誤解而致歉，已暫停數名涉事學生宿籍。

據了解，舍監已向校方提交報告，男事主交代自己並非受欺凌。身兼港大校董的教育界立法會議員葉建源認為，即使當事人不投訴，校方都應徹查事件。港大中央管理小組決定成立小組跟進事件，由一位副校長領導，確定事件實情。

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