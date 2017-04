男宿生遭陽具打頭疑被欺凌 港大譴責事件（視頻）

By

【i-CABLE】

香港大學一名一年級學生,懷疑在宿舍被高年級學生欺凌,舍堂學生會幹事會就有關學生不當行為發表聲明,認為不涉及欺凌,但已暫停有關學生的宿籍,並向公眾致歉。警方接獲兩人報案,懷疑有學生被不恰當對待,列作「求警調查」處理,未有人被捕。

網上片段看到,男事主被兩名男生按在床上,另一名身穿”港大化學”衛衣的男生,多次以下體拍打他頭部。據知情宿生透露事發在上星期,男事主是港大宿舍李國賢堂7樓的一年級男宿生,由於他”出POOL”、即”有拖拍”,數名俗稱”大仙”的高年級男宿生,指要按”舍堂習俗”戲弄他,男事主在不情願情況下被戲弄。

片段廣傳後,李國賢堂多名宿生收到舍堂學生會短訊,叫他們不要對外說太多,盡快淡化事件。

舍堂學生會幹事會下午,就堂友不當行為發聲明指,他們與舍監、舍堂導師調查後,認為事件不涉及欺凌成份,亦與舍堂文化、教育無關,但為事件令公眾對港大舍堂產生誤解而致歉,已暫停數名涉事學生宿籍。

據了解,舍監已向校方提交報告,男事主交代自己並非受欺凌。身兼港大校董的教育界立法會議員葉建源認為,即使當事人不投訴,校方都應徹查事件。港大中央管理小組決定成立小組跟進事件,由一位副校長領導,確定事件實情。

