【KTSF 陳嘉琪報導】

經過一個比較乾爽的周末後,灣區的市民又要注意了,週日晚起至週二,灣區將會迎來一場暴風雨。

國家氣象局預計,灣區週日晚深夜起開始下雨,雨勢會一直週一晚,週一全日的雨勢頗大,而到了週二預測會有驟雨。

北灣Marin縣及南灣Santa Cruz山區的降雨量最高達到4吋,預測舊金山、東灣奧克蘭市(屋崙)及南灣聖荷西等地,會有大約1吋的降雨,其他沿海地區的降雨大約有1至2.5吋雨量。

去年10月份,北灣山火火場處處,幾個重大山火波及的區域,可能面臨山泥傾瀉、泥石流,以及突發水浸等情況,有地區地勢偏陡,更增加山泥傾瀉的可能性。

警告由週一中午開始,至週二清晨6時結束。

週一早上起會開始吹強風,風速最高可達到每小時40至55英里。

版權所有,不得轉載。