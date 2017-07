Hayward斷層隨時爆6級以上地震 專家籌劃應災措施（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區Hayward斷層如果發生7級以上大地震,大家是否做好了應對準備呢?一個名為”Haywired”的項目提醒我們現在就要思考及採取應付災難的措施。

東灣柏克萊以及北加州Truckee附近最近都發生三到四級地震,讓人們再度擔憂Hayward 斷層是否會發生7級以上的大地震。

灣區多個城市及組織目前正在進行一項Haywired項目,目的就是為了應對發生大地震之後,給城市及人民生活帶來的影響。

由美國地質研究所與灣區政府機構及社區組織共同合作的研究項目Haywired ,假設在2018年4月18日下午4點18分,Hayward斷層發生7級大地震,導致大樓倒塌引發火警,輸水管道斷裂引發水災,斷水斷電甚至失去通訊聯絡,每天造成的經濟損失可達數十億元。

城市重建策略顧問Arrietta Chakos說:”Hayward斷層按理說是最危險的斷層,因為是美國的城市斷層,我們的生活圈會被這個大地震完全破壞,這個場景我認為重要的是,要投資在灣區未來重建,因為這給我們一個機會現在就開始思考它。”

地質研究專家表示,Hayward斷層上一次大地震是1868年,而灣區早已預測在30年內會有72%機率發生7級以上大地震,3年前在Napa發生6級地震,已經給大家敲響警鐘,要隨時做好預防地震及餘震準備。

美國地質研究所研究員Dale Cox說:”不是每個地區都發生震後滑移,但在灣區我們會有,Napa就發生過,這意味著在主震和滑移之後,地殼還會繼續滑移。”

灣區包括舊金山在內的許多城市,已開始鼓勵屋主及業主進行房屋建築防震改造工程,符合資格的房主或業主還可獲得相應補貼。

研究人員同時也建議政府部門修改建築條例,以求達到抗震要求,並制定一系列應對災後緊急情況的有效措施,另外,如果政府需要投資防震項目,選民投票支持也十分重要。

