東灣倉庫人體殘肢 證實屬失蹤Uber司機蔡平新（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

失蹤了大半年的舊金山華裔Uber司機蔡平新（Piseth Chhay）已經死亡，蔡平新的家人證實，半年前在東灣Hayward市一間貨倉發現的人體殘肢是屬於蔡平新。

週二晚深夜時分，蔡平新的家人主動聯絡包括本台在內的數個媒體，表示去年6月底在東灣Hayward市一間貨倉發現的人體殘肢，已經有化驗結果，證實與蔡平新的DNA吻合。

蔡平新的家人透過短訊公布事件，並表示非常傷心，而且難以接受這個事實。

但家人會耐心等待，他們有信心警方會破案，還蔡平新一個公道。

蔡平新的家人亦指，由於案件案情敏感，因此為了讓警方在不受外界注視的情況下專心追捕兇手，是他們要求警方和法醫不要公布DNA的結果。

由於家人的心情仍然低落，現階段不會接受媒體訪問。

本台就事件聯絡過警方，警方承認，法醫已證實人體殘肢屬於蔡平新，已將案件列作謀殺案處理，蔡平新的朋友Bob Tang是案中的疑犯。

48歲的蔡平新與太太及兩名分別11歲及8歲的兒子住在Ingledside區，他於去年母親節離家後失蹤至今，警方懷疑蔡平新失蹤前，與朋友Tang見過面，於是約見Tang，不過Tang並無赴約，警方最後在舊金山國際機場找到Tang的座駕，並懷疑Tang已經逃走到柬埔寨。

事件在6月26日出現重大進展，警方在Hayward市一間貿易公司的貨倉發現數袋人體殘肢，經調查後發現，Tang曾經在這間貿易公司工作大約20年，案發時已經離開公司一段時間，至今仍未有Tang的消息。

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