東灣倉庫人體殘肢 證實屬失蹤Uber司機蔡平新（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

失蹤了大半年的舊金山華裔Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)已經死亡,蔡平新的家人證實,半年前在東灣Hayward市一間貨倉發現的人體殘肢是屬於蔡平新。

週二晚深夜時分,蔡平新的家人主動聯絡包括本台在內的數個媒體,表示去年6月底在東灣Hayward市一間貨倉發現的人體殘肢,已經有化驗結果,證實與蔡平新的DNA吻合。

蔡平新的家人透過短訊公布事件,並表示非常傷心,而且難以接受這個事實。

但家人會耐心等待,他們有信心警方會破案,還蔡平新一個公道。

蔡平新的家人亦指,由於案件案情敏感,因此為了讓警方在不受外界注視的情況下專心追捕兇手,是他們要求警方和法醫不要公布DNA的結果。

由於家人的心情仍然低落,現階段不會接受媒體訪問。

本台就事件聯絡過警方,警方承認,法醫已證實人體殘肢屬於蔡平新,已將案件列作謀殺案處理,蔡平新的朋友Bob Tang是案中的疑犯。

48歲的蔡平新與太太及兩名分別11歲及8歲的兒子住在Ingledside區,他於去年母親節離家後失蹤至今,警方懷疑蔡平新失蹤前,與朋友Tang見過面,於是約見Tang,不過Tang並無赴約,警方最後在舊金山國際機場找到Tang的座駕,並懷疑Tang已經逃走到柬埔寨。

事件在6月26日出現重大進展,警方在Hayward市一間貿易公司的貨倉發現數袋人體殘肢,經調查後發現,Tang曾經在這間貿易公司工作大約20年,案發時已經離開公司一段時間,至今仍未有Tang的消息。

