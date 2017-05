By

東灣Hayward市880公路南行線路段一個出口處,週日晚發生槍擊案,導致兩人受傷。

事發於週日晚9點左右,兩名受害人當時駕駛 一輛灰色Toyota Tacoma貨車,在880公路駛出Winton Avenue後,另一輛汽車駛近貨車的司機座位一方,接著車內有人向貨車上的3人開槍,其中兩人受傷。

兩名傷者是腿部中槍,已經送院救治,目前情況穩定,無生命危險。

警方暫未清楚兇徒開槍的動機,亦未收到相關目擊者的報導,但相信兇徒是有目標地開槍。

警方呼籲任何人如果目睹案發經過,請致電警方提供線索。

自2015年11月以來,灣區共發生111宗公路槍擊案。

