Hayward市槍擊案死者為16歲少女 在逃男子落網

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東灣Hayward市週二傍晚發生的一宗涉及警員開槍的槍擊案，死者證實是一名16歲少女，而在逃的一名涉案男子已於週三晚在舊金山落網。
Hayward市和舊金山警方於晚上8時左右拘捕該名男子，警方指他涉及灣區多宗劫案，以及週二傍晚在Hayward市發生的槍擊案。
佛利蒙市警員於下午5時20分左右，在Hayward市發現一輛失車，該輛失車被指涉及佛利蒙市以至灣區多地發生的持前多宗械劫案。
警方稱，警員在Carlos Bee大道25200號的City View公寓大廈外，位處加州州立大學東灣分校的附近，意圖截停車輛時，司機突然駕車撞向警車，導致兩名佛利蒙市警員受傷。
這時，警員向疑犯的汽車開槍，子彈擊中車內一名女子，汽車繼續駛出公寓範圍外，最後在Campus Drive夾Oakes Drive撞車停下。
一名男疑犯被指跑出車外，成功逃脫，直至週三晚被警方拘捕。
車內另一名男子和第二名女子被警方拘捕，而中槍的女子即場由消防員急救，並送院治療，不久傷重死亡，家人已證實她是16歲少女Elena “Ebbie” Mondragon，居住在Antioch市。
Hayward市警方表示，相信已拘捕所有涉案人士。
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