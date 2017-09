By

【KTSF】

灣區捷運(BART)一列前往佛利蒙站的列車,週一早上在駛至東灣Hayward站至South Hayward站時,一名持械賊匪打劫一名婦人,之後成功逃脫,捷運警方已發出疑犯的照片,希望公眾提供消息,協助破案。

匪徒被指年約20至30餘歲,犯案時頭戴黑色冷帽、黑色上衣、黑色運動長褲。

匪徒被指在早上9時半左右走近列車上一名女乘客,然後出示一件疑似手槍的物體,再搶走女乘客的手袋。

匪徒得手後走到另一個車廂,之後在South Hayward站步出列車.

警方接報後,一度封鎖列車數分鐘,找尋匪徒,但沒有發現,女乘客在事故中沒有受傷。

任何人如能對案件提供消息,請立即聯絡捷運警方,電話:(510) 464-7040。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。