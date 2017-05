Hayward市掃黃行動 9男涉嫖妓被捕

By

【KTSF】

東灣Hayward市警方上月底進行了一次臥底掃黃行動,有9名男子涉嫌嫖妓被捕。

Hayward市警方於4月27日會同阿拉米達縣執法組,在Hayward市一間汽車旅館採取臥底拘捕行動。

警方在網上刊載賣淫廣告,然後相約回應廣告的人士到某汽車旅館進行性交易,他們應約時,完全不知道與他們會面的人是臥底探員。

這次行動歷時10小時,共有9名男子涉嫌嫖妓被捕,他們分別是舊金山男子Jonathan Alvarado、列治文市男子Rodolfo Gonzalez、Union City男子Cristian Perez、Newark市男子Jose Rivas、奧克蘭市男子Christian Seguralara、Union City男子Ahmad Sharif、佛利蒙市男子Patrick Songponnopachon、Livermore市男子Kenneth Wullschleger、佛利蒙市男子Oscar Sanchez。

