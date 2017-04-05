東灣男子路邊為汽車加油 被另一輛汽車撞斃

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東灣Hayward市週二晚發生致命車禍，一名31歲男子在路邊為汽車加油時，被另一輛駛至的汽車撞斃。
事發於晚上8時半左右，地點在880公路以西的Tennyson路西行線。
男子當時駕駛一輛2012年本田Accord汽車，他把壞車燈亮起後，把車停在路肩，然後步出車外，拿出汽油罐為汽車加油。
這時，由一名23歲女司機駕駛的一輛2010年本田Accord汽車駛至，連人帶車將他撞倒。
她報稱沒有看到該名男子和其汽車，車禍後有留在現場協助調查。
男子被撞後當場死亡，當局稱他居住在佛利蒙市，女司機來自San Ramon。
當局仍在調查車禍是否涉及醉酒或服藥後駕駛，任何人如能對車禍提供消息，請聯絡Hayward市警局，電話：(510) 293-7149。
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