東灣Hayward市一間汽車旅館週一下午發現一具男屍,警方已把案件列為兇殺案處理。

警方於下午2時04分接獲舉報,指在Industrial Parkway SW 30155號的Motel 6汽車旅館,有人伏屍客房內。

死者是一名44歲男子,當局判斷其死因有可疑,把案件列為兇殺案處理,本案亦是Hayward市今年第4宗兇殺案。

當局尚未拘捕或鎖定疑犯的身分,任何人如能對案件提供消息,請聯絡Hayward市警方,電話:(510) 293-3463。

