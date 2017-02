東灣華裔漢中刀後駕車傷重不治 疑兇仍未落網

By

兩個星期前在東灣Hayward市因中刀傷而死亡的男子,阿拉米達縣驗屍官證實,死者是32歲華裔Hok Yiu Wong。

Hayward警方表示,Hok Yiu Wong於2月7日中午時分在自己的汽車裡被人用刀刺傷,事發地點在Addison Way與Industrial Parkway 西南方交界附近。

當局並不清楚Wong是怎樣被刀刺傷,不過Wong中刀後仍開車離開現場,大約在中午12時45分左右,在Industrail Parkway西南向30147號的麥當勞附近與另一輛車相撞,Wong之後被送往醫院,但因刀傷過重不治。

當局至今未能聯絡到Wong的家人,而車禍中被撞的另一名司機則沒有受傷。

至於疑犯,警方表示可能是一名菲律賓裔亞裔男子,當時駕駛一輛深色汽車,當局呼籲有案件線索的民眾,可致電或發電郵與警方聯絡,警方電話:(510) 293-7034,電郵:HaywardPDTips@hayward-ca.gov

