東灣華裔漢中刀後駕車傷重不治 疑兇仍未落網

【KTSF 梁秋玉報導】
兩個星期前在東灣Hayward市因中刀傷而死亡的男子，阿拉米達縣驗屍官證實，死者是32歲華裔Hok Yiu Wong。
Hayward警方表示，Hok Yiu Wong於2月7日中午時分在自己的汽車裡被人用刀刺傷，事發地點在Addison Way與Industrial Parkway 西南方交界附近。
當局並不清楚Wong是怎樣被刀刺傷，不過Wong中刀後仍開車離開現場，大約在中午12時45分左右，在Industrail Parkway西南向30147號的麥當勞附近與另一輛車相撞，Wong之後被送往醫院，但因刀傷過重不治。
當局至今未能聯絡到Wong的家人，而車禍中被撞的另一名司機則沒有受傷。
至於疑犯，警方表示可能是一名菲律賓裔亞裔男子，當時駕駛一輛深色汽車，當局呼籲有案件線索的民眾，可致電或發電郵與警方聯絡，警方電話：(510) 293-7034，電郵：HaywardPDTips@hayward-ca.gov
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