男子駕失車與警追逐 駛至Hayward市被捕

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣公路及街頭週四上演驚險的警匪追逐。

警方表示,週四大約下午12時15分,Hayward市警方接獲通知,首先在東灣Lafayette市發現一輛SUV失車,正向Hayward市的街道駛去,並由加州公路巡警(CHP)的直升機沿途一直監視。

警方在近880公路的A街西行方向追上失車時,男疑犯即時調頭,駛進880公路南行線,再駛進92號東行線,並駛出Santa Clara街。

在追逐期間,男子多次衝紅燈、逆駛、更多次差點釀成交通意外。

失車駛至Santa Clara街的十字路口,想右轉時,被一架開篷的寶馬汽車阻擋。

男子立刻逃離SUV,跳上開篷的寶馬,威脅車上的司機開車,逃避警方追捕。

最終在警方的指令下,寶馬司機在West Harder街夾Underwood大道停下。

停車後,男疑犯舉起雙手,向警方投降,警方目前仍未公布男疑犯的身分。

