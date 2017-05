By

東灣Hayward市的Denny’s餐廳,週三有一名男子持汽油潑向其他食客,並意圖點火,該名男子被拘捕後,已轉送精神科病房扣查。

事發於週三早上9時半左右,地點在Industrial大道30163號的Denny’s餐廳。

警方透露,涉案男子當時正在餐廳吃早餐,他突然站起,掏出一個載有汽油的容器,再潑向多名食客,當中包括一名幼童。

涉案男子接著企圖用打火機點火,餐廳職員和其他食客見狀,即時制服該名男子,在警員到場後將他拘捕。

