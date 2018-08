Hayward市880公路大貨車釋化學物 所有行車線一度封閉

By

東灣Hayward市的880公路南行線,週五中午有一輛載有化學物料的大貨車在行駛時,釋出含硫磺的酸性化學物,導致南北行所有行車線一度要全線封閉,令區內交通造成大擠塞,至下午4時50分,所有行車線才重開。

事發於下午12時半左右,駕駛大貨車的司機在行駛途中,留意到有酸性化學物釋出路面,於是把車停下,事故不涉及車禍,也沒有任何人受傷。

涉事的大貨車是屬於環球化學物料分銷商Univar,總部位於芝加哥,當局估計釋出的酸性化學物多達300加侖。

事發後,當局需要緊急封閉所有行車線,讓工作人員清理路面,北行線在下午3時48分首先重開,南行線至4時50分才重開。

由於釋出的化學物料在上空形成氣團,並在草叢引發一場小火,當局一度向附近商住戶發出留守室內的警示,以防吸入有毒氣體。

