七旬華裔婦東灣遇車禍斃命 肇事司機不顧而去

【KTSF】

東灣Hayward市上週五下午發生一宗追撞車禍,居住在南灣Milpitas市的一名華裔老婦在車禍中斃命,肇事司機之後不顧而去,目前仍下落不明。

死者是72歲華裔婦人Amy Yuen,事發時她坐在一輛1999年的Acura汽車中,其75歲丈夫負責駕駛,在下午2時10分左右,二人在880公路南行線駛至Tennyson Road附近時,一輛黑白色的福特Mustang汽車從後撞上他們的汽車,衝力導致Acura汽車撞上公路旁的水泥牆。

駕駛Mustang汽車的司機事後不顧而去,Yuen與丈夫送院治療,其中Yuen搶救後不治,其夫則受輕傷。

車禍的目擊證人只能描述汽車的外型,並沒有記下車牌號碼,也未能描述司機的外貌。

任何人如目睹車禍經過,請聯絡Hayward市警方,電話:(510) 489-1500。

