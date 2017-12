加州公路巡警平安夜被車撞死 肇事司機疑醉駕曾吸大麻

By

【KTSF 游瑋珊報導】

平安夜大約11點半,一名執勤的加州公路巡警(CHP)在880公路Hayward市路段附近,被懷疑酒後駕駛的司機撞死,事件中另一名公路巡警受傷。

因公殉職的是33歲巡警Andrew Camilleri,加入公路巡警才一年半,遺下3名年幼子女。

警方稱,小孩期待爸爸回家,一起開聖誕禮物,結果父親選擇在今天為Hayward社區服務,他跟同僚把車停在880公路路肩,結果被一個不負責任的人撞死。

事發在週日深夜11半左右,當時Camilleri和同袍停在880公路,靠近Whipple出口的路肩,結果被一輛紅色Cadillac房車撞上,Camilleri重傷死亡,同僚則受輕傷。

CHP表示,肇事者才22歲,是參加完派對開車回家途中,駕駛人明顯酒駕及嗑藥,也懷疑他吸大麻。

CHP也表示,過去兩週,酒後或藥後駕駛的個案一直增加,駕駛人因喝酒或吸大麻後開車,造成許多悲劇發生。

為了紀念因公殉職的Camilleri,加州首府的州旗降半旗。

加州公路巡警表示,從聖誕節到過年這段期間,很多人都會參加派對,他呼籲駕駛人如果要開車的話,就不要喝酒也不要嗑藥,以免害人又害己。

