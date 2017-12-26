加州公路巡警平安夜被車撞死 肇事司機疑醉駕曾吸大麻

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【KTSF 游瑋珊報導】

平安夜大約11點半，一名執勤的加州公路巡警（CHP）在880公路Hayward市路段附近，被懷疑酒後駕駛的司機撞死，事件中另一名公路巡警受傷。

因公殉職的是33歲巡警Andrew Camilleri，加入公路巡警才一年半，遺下3名年幼子女。

警方稱，小孩期待爸爸回家，一起開聖誕禮物，結果父親選擇在今天為Hayward社區服務，他跟同僚把車停在880公路路肩，結果被一個不負責任的人撞死。

事發在週日深夜11半左右，當時Camilleri和同袍停在880公路，靠近Whipple出口的路肩，結果被一輛紅色Cadillac房車撞上，Camilleri重傷死亡，同僚則受輕傷。

CHP表示，肇事者才22歲，是參加完派對開車回家途中，駕駛人明顯酒駕及嗑藥，也懷疑他吸大麻。

CHP也表示，過去兩週，酒後或藥後駕駛的個案一直增加，駕駛人因喝酒或吸大麻後開車，造成許多悲劇發生。

為了紀念因公殉職的Camilleri，加州首府的州旗降半旗。

加州公路巡警表示，從聖誕節到過年這段期間，很多人都會參加派對，他呼籲駕駛人如果要開車的話，就不要喝酒也不要嗑藥，以免害人又害己。

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