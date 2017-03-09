老翁拿毛氈被索款12元 與空服起爭執至客機急降

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搭乘夏威夷航空一架客機的乘客，向空中服務員拿毛氈，竟被收取12元費用，乘客不滿收費高昂，與空服起爭執，導致客機要改飛洛杉磯平息事件。
事發於週三，編號為HA7的客機由拉斯維加斯出發往夏威夷，在客機起飛約一小時後，客機因為事件而要急停洛杉磯。
該名男乘客現年66歲，當知道拿毛氈的收費是12元後，他向空服說”要帶人到木屋後了結此事”（take somebody behind the woodshed over this），空服聞言向機長報告，結果機長決定急停洛杉磯機場。
降落後，洛杉磯警方與聯邦調查局有派員了解事件，但沒有將他拘捕，因為當局認為他沒有發出具體的威脅，也沒有犯罪。
洛杉磯機場發言人稱，機組人員不滿該名乘客的言論，可能因此感到不安，他們有權將飛機改道和拒絕提供服務。
有乘客說，他們明白機組人員是出於安全考量而作出這個決定。
但也有乘客因為下機後，航空公司沒有妥善安排餘下的旅程，導致他們在呆等了一小時後，要自掏腰包買另一張機票繼續旅程，原本的機票又沒有退款，導致他們損失600元。
而原本的航班在洛杉磯滯留數小時後才復飛。
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