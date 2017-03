老翁拿毛氈被索款12元 與空服起爭執至客機急降

By

搭乘夏威夷航空一架客機的乘客,向空中服務員拿毛氈,竟被收取12元費用,乘客不滿收費高昂,與空服起爭執,導致客機要改飛洛杉磯平息事件。

事發於週三,編號為HA7的客機由拉斯維加斯出發往夏威夷,在客機起飛約一小時後,客機因為事件而要急停洛杉磯。

該名男乘客現年66歲,當知道拿毛氈的收費是12元後,他向空服說”要帶人到木屋後了結此事”(take somebody behind the woodshed over this),空服聞言向機長報告,結果機長決定急停洛杉磯機場。

降落後,洛杉磯警方與聯邦調查局有派員了解事件,但沒有將他拘捕,因為當局認為他沒有發出具體的威脅,也沒有犯罪。

洛杉磯機場發言人稱,機組人員不滿該名乘客的言論,可能因此感到不安,他們有權將飛機改道和拒絕提供服務。

有乘客說,他們明白機組人員是出於安全考量而作出這個決定。

但也有乘客因為下機後,航空公司沒有妥善安排餘下的旅程,導致他們在呆等了一小時後,要自掏腰包買另一張機票繼續旅程,原本的機票又沒有退款,導致他們損失600元。

而原本的航班在洛杉磯滯留數小時後才復飛。

