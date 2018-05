夏威夷火山爆發 逾千居民強制疏散

By

【KTSF】

從星期一以來,夏威夷大島已經發生上百次地震,週四早上發生5級地震後,當地最活躍的Kilauea火山也開始噴出岩漿,當局要強制疏散居民。

Kilauea火山的紅色火山岩漿已經噴發至部分街道,當局對夏威夷大島上東側Puna地區的近一萬居民發出疏散令,火山山腳下的Leilani Estates區,有1,700名居民需要疏散至當地的緊急庇護中心。

根據夏威夷民防局消息,當地消防部門在疏散區域檢測到極高水平的危險氣體二氧化硫。

美國地質勘探局自週一起測量到當地發生數百次地震,強度大多數都是2級,之後火山所在的國家公園以火山可能爆發為由,關閉部分園區。

直到週四上午發生5級地震後,Kilauea火山甦醒並爆發。

夏威夷州長David Ige表示,已經派出當地國民警衛隊協助居民疏散和保護居民安全。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。