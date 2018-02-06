夏威夷華裔被誤指錯發導彈警報 惹網民惡意辱罵

By

【KTSF】

夏威夷當局早前因為誤發導彈攻擊警報引起掀然大波，在夏威夷州緊急事務管理局工作的華裔員工Jeffrey Wong，無端被指是錯發警報的人，結果招來網民大肆抨擊，甚至恐嚇。

事發時，Wong其實正身處另一個島，他當天有份協助數百名恐慌的酒店住客尋找庇護地方，直至確定警報原來是錯發。

美聯社早前在報導北韓核威脅的相關新聞時，曾到Oahu島緊急事務管理局運作中心採訪，並拍下Wong在運作中心的一張照片，結果這張照片令不少人錯誤以為，Wong就是誤發警報的人，惹來大批人抨擊，指責他引發大規模恐慌。

Wong上週接受美聯社訪問時說，誤會發生後，他馬上領略到網上世界有多殘酷，他看到很多怒火，很多人原來很無知，他因為被誤會是錯發警報的人，而感到受傷害。

Wong希望外界知道，他並非錯發警報的人，該名僱員已被解僱，而後者早前接受媒體訪問時稱，他真心以為夏威夷即將被導彈攻擊，因此才發出警報，該名僱員願意受訪，條件是他的身分不會被公開。

Wong在緊急事務管理局是負責局方的日常運作，他並非僱用涉案僱員的人，該名僱員也並非直接向他匯報，但該名僱員的上司是他下屬。

美聯社是於去年7月拍下該張照片，在夏威夷誤發警報的新聞傳出後，美聯社並無再次發送該張照片，而是有人在網上找到，再上載社交網站廣傳。

Wong收到的惡意留言，包括他應該為此被槍擊，或受灌水酷刑，也因為他的華裔背景，而被人用上種族歧視的語句辱罵，並被人質疑他是否效忠夏威夷和美國。

為安全起見，Wong已向檀香山警方備案。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。