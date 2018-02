夏威夷華裔被誤指錯發導彈警報 惹網民惡意辱罵

By

夏威夷當局早前因為誤發導彈攻擊警報引起掀然大波,在夏威夷州緊急事務管理局工作的華裔員工Jeffrey Wong,無端被指是錯發警報的人,結果招來網民大肆抨擊,甚至恐嚇。

事發時,Wong其實正身處另一個島,他當天有份協助數百名恐慌的酒店住客尋找庇護地方,直至確定警報原來是錯發。

美聯社早前在報導北韓核威脅的相關新聞時,曾到Oahu島緊急事務管理局運作中心採訪,並拍下Wong在運作中心的一張照片,結果這張照片令不少人錯誤以為,Wong就是誤發警報的人,惹來大批人抨擊,指責他引發大規模恐慌。

Wong上週接受美聯社訪問時說,誤會發生後,他馬上領略到網上世界有多殘酷,他看到很多怒火,很多人原來很無知,他因為被誤會是錯發警報的人,而感到受傷害。

Wong希望外界知道,他並非錯發警報的人,該名僱員已被解僱,而後者早前接受媒體訪問時稱,他真心以為夏威夷即將被導彈攻擊,因此才發出警報,該名僱員願意受訪,條件是他的身分不會被公開。

Wong在緊急事務管理局是負責局方的日常運作,他並非僱用涉案僱員的人,該名僱員也並非直接向他匯報,但該名僱員的上司是他下屬。

美聯社是於去年7月拍下該張照片,在夏威夷誤發警報的新聞傳出後,美聯社並無再次發送該張照片,而是有人在網上找到,再上載社交網站廣傳。

Wong收到的惡意留言,包括他應該為此被槍擊,或受灌水酷刑,也因為他的華裔背景,而被人用上種族歧視的語句辱罵,並被人質疑他是否效忠夏威夷和美國。

為安全起見,Wong已向檀香山警方備案。

