夏威夷一名華裔男子,涉嫌在威基基一幢公寓殺害同住的母親,然後將屍體肢解,再把頭顱和其他屍塊分放在7個膠袋中,放在冰箱存放多月。

當局已起訴涉案的26歲男子Yu Wei Gong一項二級謀殺罪。

據文庭文件披露,Gong於4月11日致電警方,聲稱他殺了母親。

警員到達後找不到涉案男子的母親,他之後對警方說,她在冰箱中。

警員到冰箱一看,結果發現多袋屍塊。

Gong向警員稱,他是在去年9月意外殺死母親,再將她肢解,當時Gong對母親說他不想再上學,母親闖言動怒,之後他錯手殺死她。

