夏威夷挑戰特朗普 入稟起訴新入境禁令

夏威夷週三向特朗普總統簽署的新版入境禁令提出訴訟,指控新的入境禁令傷害穆斯林民眾、旅客以及外國學生的權益,夏威夷亦是全美第一個就新版入境禁令提出訴訟的州。

夏威夷當局希望透過訴訟,對抗特朗普總統及其政府的非法行動,保障當地的居民,生意,以及學校不受影響。

代表州府的律師週三在檀香山的聯邦法院提出訴訟,該州早前亦曾就特朗普總統的第一版入境禁令提出過訴訟,但是該訴訟因其他的案件而被擱置。

即將在本月16日實施的新入境禁令,將暫緩對6個穆斯林國家發放新的簽證,同時暫緩難民計劃,但已有簽證的旅客不受影響。

夏威夷之所以成為第一個向新入境禁令發起訴訟的州,因該州在歷史和憲法上的非歧視特性,二戰期間,當地曾經是日裔美國人的聚居地,該州約有20%的人口都在國外出生,至少有10萬名生活在當地的民眾並非美國公民,而在當地的勞動力人口當中,亦都有20%並非出生在美國。

代表州政府的律師表示,州政府已經準備15萬的資金來僱用法律顧問公司,協助處理該起訴訟。

而聯邦地方法官Derrick Watson接納了該宗提訴,並會在新入境禁令生效的前一天,也就是3月15日召開聆訊,而聯邦司法局就拒絕評論該案件。

該州還要求聯邦法官頒發臨時禁制令,阻止新入境禁令生效,直到訴訟結束為止。

