夏威夷挑戰特朗普 入稟起訴新入境禁令

【KTSF 劉瑩報導】
夏威夷週三向特朗普總統簽署的新版入境禁令提出訴訟，指控新的入境禁令傷害穆斯林民眾、旅客以及外國學生的權益，夏威夷亦是全美第一個就新版入境禁令提出訴訟的州。
夏威夷當局希望透過訴訟，對抗特朗普總統及其政府的非法行動，保障當地的居民，生意，以及學校不受影響。
代表州府的律師週三在檀香山的聯邦法院提出訴訟，該州早前亦曾就特朗普總統的第一版入境禁令提出過訴訟，但是該訴訟因其他的案件而被擱置。
即將在本月16日實施的新入境禁令，將暫緩對6個穆斯林國家發放新的簽證，同時暫緩難民計劃，但已有簽證的旅客不受影響。
夏威夷之所以成為第一個向新入境禁令發起訴訟的州，因該州在歷史和憲法上的非歧視特性，二戰期間，當地曾經是日裔美國人的聚居地，該州約有20%的人口都在國外出生，至少有10萬名生活在當地的民眾並非美國公民，而在當地的勞動力人口當中，亦都有20%並非出生在美國。
代表州政府的律師表示，州政府已經準備15萬的資金來僱用法律顧問公司，協助處理該起訴訟。
而聯邦地方法官Derrick Watson接納了該宗提訴，並會在新入境禁令生效的前一天，也就是3月15日召開聆訊，而聯邦司法局就拒絕評論該案件。
該州還要求聯邦法官頒發臨時禁制令，阻止新入境禁令生效，直到訴訟結束為止。
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