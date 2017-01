芝加哥4非裔涉凌虐智障白人 被控仇視罪行（視頻）

By

芝加哥4名非裔男子,涉嫌在社交網站Facebook直播他們欺凌和毆打一名智障白人男子的過程,已被當局起訴仇視罪行,在片段中,疑犯曾用刀威嚇受害人,又迫他喝廁所水。

芝加哥警方稱,凌虐持續了兩天,警方是在街上發現受害人才揭發事件。

4名疑犯已全部被拘押,在視頻中,他們被指曾用粗言侮辱白人及候任總統特朗普。

警方稱,當局最初估計受害人被選中,是因為他是智障,並非他是白人,不過在視頻中,疑犯的確有說出種族歧視的言論。

當局亦相信,疑犯可能圖謀勒索受害人的家人。

除了仇視罪行外,4人還被控綁架、嚴重毆打和嚴重非法禁錮罪,另外有3人被控爆竊罪。

警方透露,受害人是其中一名疑犯的同學,他最先是自願與疑犯見面。

受害人事後飽受創傷,當局暫時無法向他錄取口供。

